Majestäten aus Blumenthal laden zu ihrem Fest ein

sb. Blumenthal. Gleich bei der ersten Teilnahme am Königsschießen in Blumenthal im Frühjahr 2016 gelang Martin Schlichting (40) der entscheidende Schuss. Die Majestät verlebte ein aufregendes Regentenjahr und wurde dabei u.a. von Adjutant Heiko Meyer hervorragend unterstützt. An Schlichtings Seite regierte Sonja Schreiber (27). Sie war bereits 2015 Jungschützenkönigin und wurde von Adjutantin Stefanie Schlichting begleitet.

Jetzt ist in Blumenthal bei Oldendorf wieder Schützenfest. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, wird in dem Geestdorf mit Freunden und Nachbarn gefeiert. Das Programm auf dem Festplatz an der Feldstraße:



Samstag, 20. Mai

• 11.30 Uhr: Antreten zum Festumzug. Sonderverlosung von großen Mettwürsten während des Aufenthalts beim König

• 14.30 bis 18 Uhr: Preis-, Konkurrenz- und Blattlschießen sowie Plaketten- und Schnurschießen. Losverkauf mit Sofortgewinnen

• 15 bis 17 Uhr: Kaffeetafel. Nachschießen auf die Königsscheibe

• 20 Uhr: Festball mit Proklamation der Würdenträger und großer Tombola



Sonntag, 21. Mai

• 12 Uhr: Erbsensuppe-Essen. Anmeldung bis Donnerstag, 18. Mai, bei Dieter Helling, Tel. 04144 - 51 47 oder 0171 - 546 74 95

• 13.15 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger

• 14.30 Uhr: Kinderprogramm mit dem Spielemobil der Jugendkonferenz Himmelpforten, Kinderschminken, Hüpfburg

• 14.30 bis 18 Uhr: Preis-, Konkurrenz- und Blattlschießen sowie Plaketten- und Schnurschießen. Losverkauf mit Sofortgewinnen. Kaffeetafel



Bitte das Dorf schmücken Liebe Dorfbewohner, Schützenschwestern, Schützenbrüder und Kinder,

zu unserem Schützenfest laden wir Euch recht herzlich ein. Wir möchten das Fest wieder so gestalten, dass allen Gästen einige schöne Stunden geboten werden. Daher möchten wir Euch bitten, durch Euer Dabeisein und Euer Mitmachen zum Gelingen eines schönen Schützenfestes beizutragen.

Bitte schmückt den Dorfbereich wieder mit Fahnen und Girlanden.

Wir danken hiermit bereits allen Spendern, die mit Sach- oder Geldpreisen zum Erfolg des Schützenfestes beitragen möchten.

Hans-Dieter Helling

Vereinsvorstand



Die Preise am Freitag abholen und alle Würdenträger Die Preisverteilung findet am Freitag, 26. Mai, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Ostestraße 38, statt. Preise, die bis zum 30. Mai nicht abgeholt werden, bleiben beim Verein.