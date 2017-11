Neue Bauklötze für die Kleinen

In den vergangenen Monaten waren die Landfrauen Großenwörden fleißig und verkauften auf verschiedenen Veranstaltungen in der Region Kaffee und selbstgebackene Torten. Mit den Einnahmen machten sie jetzt den Kindergärten in Engelschoff, Hüll und Großenwörden eine Freude. Während die Kinder aus Hüll und Engelschoff zukünftig mit einer Ritterburg und einem Holzpferd spielen können, baute der Nachwuchs aus Großenwörden mit den neuen riesigen bunten Bauklötzen sofort den ersten Turm.