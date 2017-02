Neuer Vorsitz in der Dorfgemeinschaft Groß Stermeberg

Jessica Munkwitz ersetzt Marco Hellwege

Nach zehnjähriger erfolgreicher ehrenamtlicher Arbeit in der Dorfgemeinschaft Groß Sterneberg hat der bisherige Vorsitzende Marco Hellwege sein Amt aus Zeitgründen niedergelegt. Seine Nachfolgerin ist Jessika Munkwitz, ihr Stellvertreter wurde Jan Willmann. Bereits im Dezember 2016 hat Heike Tiedemann nach ebenfalls zehnjähriger Tätigkeit ihren Posten als Schriftwartin an Ivonne Lohmann abgegeben. Der Kassenwart ist weiterhin Heinz Lohmann.Die Dorfgemeinschaft plant zahlreiche Veranstaltungen wie das Eierschnorren, Müllsammelaktionen, Spiel- und Bolzplatz aufräumen, Laternelaufen und den Weihnachtsmarkt auf Gut Hetlingen. Weitere Feste wie ein Sommerfest oder Boßeln werden alle paar Jahre auf den Plan genommen. Die Dorfgemeinschaft besteht aktuell aus 25 Mitgliedern. Neue Mitglieder, Wünsche und Ideen sind immer willkommen. • Kontakt per E-Mail an