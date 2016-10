Neues Lehrbuch für Plattdeutsch

„De Plattdüütschen“ in Düdenbüttel unterstützen Projekt

Dr. Hartmut Arbatzat aus der Wingst wirkt seit vielen Jahren als Volkshochschul-Dozent für Plattdeutsch. Nun hat er unter der Herausgeberschaft des Instituts für Niederdeutsche Sprache Texte und Übungen zu einem umfassenden Lehrbuch zusammengestellt.In zehn Kapiteln geht es um Menschen und Themen von heute, aber auch um Wortschatz und Grammatik. „Platt - dat Lehrbook“ ist geeignet für Anfänger ohne Vorkenntnisse, zum Selbststudium oder für Kurse an der Volkshochschule. Jedes Kapitel enthält einen Lösungsteil, Aufgaben, Rätsel, Dialoge und Informationen über die plattdeutsche Sprache. Unterstützt wird das Buchprojekt vom Verein „De Plattdüütschen“ mit Sitz in Düdenbüttel um den Vorsitzenden, Bürgermeister Heinz Mügge, der sich auch am Institut für Niederdeutsche Sprache engagiert.Das Buch kostet 19,80 Euro und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Die ISBN lautet 978-3-87651-431-4 für das Buch und 978-3-87651-336-2 für eine CD. Infos unter Tel. 04144 - 8050 (Heinz Mügge).