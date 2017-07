Schützenfest in Brobergen: Ein Fest für die ganze Familie

sb. Brobergen. Familiär und fröhlich geht es stets auf dem Schützenfest in Brobergen zu. Der Verein in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten lädt am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, zu seinem Volksfest ein. Das Programm:



Samstag, 15. Juli

• 12 Uhr: Antreten vor dem Festzelt zum Umzug und Abholung der Majestäten 2016 mit dem Blasmusikexpress

• 14 bis 18 Uhr: Preis- und Plakettenschießen / LG und KK

• 15.30 bis 18 Uhr: Königsschießen / LG und KK

• 15.30 bis 17 Uhr: Königs- und Preisschießen für Kinder und Jugendliche / Lichtpunkt und LG

• 17 Uhr: Proklamation der neuen Kindermajestät

• 20 Uhr: Ball im Festzelt mit der "Sunshine Band"

• 21 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger



Sonntag, 16. Juli

• 12 Uhr: Antreten vor dem Festzelt zum Umzug und Abholung der Majestäten 2017 mit dem Blasmusikexpress sowie dem Musikzug Elm

• 14 bis 18 Uhr: Preis- und Plakettenschießen / LG und KK. Danach Ausklang des Schützenfestes im Sport- und Kulturzentrum Brobergen



Verteilung der Preise Die Verteilung der Preise ist am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum. Nicht abgeholte Preise gehen in Vereinsbesitz über.