Schützenfest in Düdenbüttel: Festball mit DJ Stefan

sb. Düdenbüttel. Die Vorbereitungen zum Schützenfest in Düdenbüttel am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, laufen auf Hochtouren. "Der Schützenverein bietet den Düdenbüttler Einwohnern und den vielen Gästen ein abwechslungsreiches Festprogramm, so dass das Schützenfest wieder ein richtiges Dorf- und Volksfest wird", sagt Klaus-Peter Borchers-Saß, Bürgermeister und Vereinspräsident. Das Programm im Überblick:



Samstag, 8. Juli

• 13.30 bis 17 Uhr: Kindernachmittag mit Abholen der Kinderwürdenträger. Marschroute: An der Loge, Querweg, Teichstraße, erster Stopp, Querweg, Zum Horn, Hauptstraße, Alte Dorfstraße, An der Loge

• 16 bis 17.30 Uhr: Preis- und Medaillenschießen auf allen LG-Ständen

• 20 Uhr: Festball im Gemeindezentrum mit DJ Stefan

• 21 Uhr: Proklamation der Dorfmajestät



Sonntag, 9. Juli

• 11 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine im Gemeindezentrum mit gemeinsamen Erbsensuppe-Essen

• 12.15 Uhr: Antreten zum Festumzug beim Gemeindezentrum

• 12.30 Uhr: Abmarsch zum Abholen der Würdenträger. Marschroute: An der Loge, Querweg, Zum Horn, An der Ohe, am Teich entlang, Heinbockeler Straße, Buchweizenkamp, erster Stopp, Heinbockeler Straße, Hauptstraße, Am Osterberg, Hinter den Höfen, Mittelweg, Osterfeldstraße, Röthkampstraße, Alte Dorfstraße, An der Loge

• 14 bis 16 Uhr: Preis- und Medaillenschießen auf allen LG-Ständen

• 15 Uhr: Musik im Gemeindezentrum

• 16 Uhr: Preisverteilung aus der Tombola

• 17 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger. Danach Tanz zum Ausklang. Eintritt frei



Verteilung der Preise Die Verteilung der Preise von den Wettkämpfen erfolgt am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr in der Schützenhalle. Dabei handelt es sich um das Wettschießen an Kinderpreisscheibe, Medaillenscheibe und öffentliche Preisscheibe.

Alle Preise, die nicht abgeholt werden, fallen an den Verein zurück.