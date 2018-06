Schützenfest in Estorf: Zwei große Festbälle mit Livemusik

Beim Schützenverein Estorf versteht man sich aufs Feiern

Der Schützenverein Estorf wurde im vergangenen Jahr von einem Ehepaar regiert: Matthias und Julia Hartlef waren erst seit neun Monaten verheiratet, als sie im vergangenen Sommer gemeinsam den Thron bestiegen. Das Paar verlebte ein schönes Schützenjahr und besuchte viele Feste mit großer Abordnung.Nun steht das diesjährige Schützenfest bevor und die spannende Frage lautet: Wer wird neuer Schützenkönig in Estorf? Das Geheimnis wird am Samstagabend auf dem großen Festball vom neuen Vereinsvorsitzenden Joachim Asche gelüftet. Das gesamte Programm in Stichworten:Freitag, 8. JuniTanz mit der Band SurpriseEhrungenSamstag, 9. JuniDie Kinder treffen sich zum Abholen bei Kinderkönigin Hanna Paulin, Rosental 5a)Antreten vor der SchützenhalleKönigsschießen. Schießen auf den KK-Ständen. Schießen für Kinder auf den LG-StändenProklamation der Kinder- und Vogelkönige (ohne Ehrentanz)Festball mit den ColoradosProklamation der neuen WürdenträgerSonntag, 10. JuniAntreten vor der Schützenhalle. Die Kinder treffen sich beim KinderkönigSchießen auf den KK-Ständen