Schützenfest in Gräpel: Trubel auf dem Festplatz

Die Gräpeler Schützen laden zu Wettkämpfen und zum Festball ein



sb. Gräpel. Hoch her geht es am kommenden Wochenende, wenn der Schützenverein Gräpel am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, zu seinem Schützenfest einlädt. Neben spannenden Wettkämpfen und Unterhaltung zieht es die Gäste am Samstagabend zum großen Festball mit den "Colorados" in die Schützenhalle. Das gesamte Festprogramm:



Samstag, 23. Juni

10 Uhr: Antreten der Garde mit Gardeleutnant bei Gastwirtin Plate. Anschließend Abmarsch zum amtierenden König. Die Damengarde trifft sich bei der Königin

12 Uhr: Antreten der Jungschützkönige mit Garden, der Schützen, der Damen- und der Jungschützenabteilung sowie der Kinder mit ihren Majestäten bei Gastwirtin Plate

14 Uhr: Beginn des Königsschießens. Preis- und Medaillenschießen auf allen Ständen. Vogelstechen und Preisschießen für Kinder

17 Uhr: Proklamation der neuen Kinder- und Vogelkönige

20 Uhr: Festball in der Schützenhalle mit den "Colorados"

21 Uhr: Proklamation der neuen Schützenmajestäten



Sonntag, 24. Juni

11 Uhr: Antreten der Garde mit Gardeleutnant bei Gastwirtin Plate. Anschließende Abmarsch zum neuen König. Die Damengarde trifft sich bei der neuen Königin. Die Garden der Jung-schützenmajestäten treffen sich mit der neuen Jungschützenkönigin beim neuen Jungschützenkönig. Antreten der Damenabteilung bei Gastwirtin Plate, anschließend Abmarsch zur neuen Königin

12 Uhr: Antreten der Schützen und der Kinder mit ihren Majestäten bei Gastwirtin Plate. Anschließend Abmarsch zum Abholen der Königin mit ihrer Garde sowie Damenabteilung. Antreten der Jungschützenabteilung bei Gastwirtin Plate zum Einholen der Jungschützenmajestäten, anschließend Abmarsch zum Königshaus. Danach gemeinsamer großer Festumzug

14 Uhr: Beginn des Preis- und Medaillenschießens