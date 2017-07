Schützenfest in Groß Sterneberg mit Festball

sb. Groß Sterneberg. Als Vereinspräsident und noch amtierender Schützenkönig lädt Marco Hellwege (43) am kommenden Wochenende zum Schützenfest in Groß Sterneberg ein. Das Volksfest findet zum 65. Mal statt. Neu ist in diesem Jahr ein bunter Flohmarkt am Samstagnachmittag. Das Programm in Stichworten:



Samstag, 22. Juli

• 13 Uhr: Antreten zum Abholen der Würdenträger bei Dieter Platz, Am Kanal. Abfahrt Planwagen beim Schützenhaus schon um 12.30 Uhr

• 15 bis 17 Uhr: öffentliches Preisschießen mit Königs- und Pokalschießen

• 15.30 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger. Kinderbelustigung mit dem Spielmobil der Jugendkonferenz Himmelpforten. Lichtpunktschießen. Kaffee und Kuchen im Saal

• 14.30 bis 18 Uhr: Flohmarkt

• 20 Uhr: Öffentlicher Schützenball mit DJ Klaus. Tanz für alle. Eintritt frei



Sonntag, 23. Juli

• 9 Uhr: Frühstück für alle im "Moorpedder". Kosten: 5 Euro pro Person

• 10 bis 11.30 Uhr: öffentliches Preisschießen mit Königs- und Pokalschießen

• 12.30 Uhr: Antreten zum Abholen der Würdenträger beim Schützenhaus

• 15 bis 17 Uhr: öffentliches Preisschießen mit Königs- und Pokalschießen. Lichtpunktschießen und Spiele für Kinder

• 19.30 Uhr: Öffentlicher Schützenball mit DJ Klaus. Tanz für alle. Eintritt frei

• 20.30 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger (sb). Die Verteilung der Preise ist am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr im Schützenhaus. Nicht abgeholte Preise verbleiben beim Verein. Verteilung

der Preise