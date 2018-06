Schützenfest in Großenwörden: Am Samstag Festball mit DJ

Ganz Großenwörden feiert am Wochenende

Ein Jahr lang wurde das Schützenvolk in Großenwörden von seinem Vereinspräsidenten und Ostepokalkönig Karsten Wassermann regiert. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Königskette an einen Nachfolger weiterzugeben.Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, wird in dem Dorf an der Oste Schützenfest gefeiert und es werden neue Majestäten proklamiert. Das ist das Festprogramm:Antreten der Schützen vor dem Vereinslokal zum Einholen der MajestätenPreisschießen auf allen Ständen. Ausschießen der neuen Majestäten. Medaillen- und KK-Preisschießen für Jungschützen des VereinsProklamation der Kindermajestäten und Preisverteilung für KinderFestball mit DJ Detlef WielandProklamation des/der Jägermeisterkönigs/in. Verleihung der JungschützenmedaillenAntreten der Schützen auf dem Platz vor dem "Haus der Jugend"Königsproklamation. Anschließend großer Umzug durch den Ort.14 Uhr: Schützenkommers im Saal. Begrüßung der Gäste und Vorstellung der neuen WürdenträgerPreisschießen auf allen Ständen. KK-Preisschießen für Jungschützen des Vereins. Anschließend Ausklang des Schützenfestes mit Musik