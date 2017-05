Schützenfest in Hammah: Wer wird neue Majestät?

sb. Hammah. Groß war die Freude im Frühjahr 2016, als Hammahs Schützenpräsident Fritz-Hinrich Mayer seine Lebensgefährtin Heike Zühlsdorff und Vereinssportleiter Thorsten Michaelis zum neuen Königspaar krönte. "Mit uns als Königspaar hatte wohl keiner der anwesenden Vereinsmitglieder und Zuschauer gerechnet", sagt Thorsten Michaelis.



Beide hätten ihr Regentenjahr in vollen Zügen genossen, so Michaelis weiter. Bei den Schützenfesten und Bällen der befreundeten Nachbarvereine wurde ausgiebig gefeiert. "Insbesondere der Fußmarsch mit Bollerwagen zum Schützenfest in Groß Sterneberg ist uns noch in sehr guter Erinnerung", sagt Heike Zühlsdorff.



Jetzt wird in Hammah erneut Schützenfest gefeiert und es werden neue Majestäten gesucht. Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, gibt es auf dem Festplatz viel zu erleben. Der Ablauf des Festes:



Freitag, 19. Mai

• 17.30 Uhr: Eröffnung des Schützenfestes

• 17.45 bis 18.30 Uhr: Kaiserschießen

• 18.30 bis 20.30 Uhr: Kaiserumzug, Abholen des Kaiserpaares

• 20.30 Uhr: Tanz und Stimmung mit DJ auf dem Festsaal (Öffentlich)

• 21.30 Uhr: Proklamation der neuen Kaisermajestäten



Samstag, 20. Mai

• 13.30 bis 15 Uhr: Kinderumzug, Abholen der Kindermajestäten

• 15 bis 17 Uhr: Spiel und Spaß für Kinder auf dem Festplatz

• 15 bis 16.30 Uhr: Ermittlung der neuen Kinder- und Jugendwürdenträger - Prinz und Prinzessin (Vogelstechen fünf bis acht Jahre), Kinderkönig /-in (Lichtgewehr neun bis elf Jahre), Jugendkönig /-in (Luftgewehr zwölf bis 15 Jahre)

• 15 bis 17 Uhr: Preisschießen (LG/KK) Verein und öffentlich sowie alle Würdenträgerscheiben

• 17.30 Uhr: Proklamation der neuen Kinder- und Jugendwürdenträger



Sonntag, 21. Mai

• 7 Uhr: Antreten vor dem Landhaus und Abholen der Würdenträger

• 9 Uhr: Schützenfrühstück im Landhaus Hammah (Umlage 3 Euro).

• 9.45 bis 11.30 Uhr: Preisschießen KK und alle Würdenträgerscheiben - kein LG-Preisschießen

• 12 Uhr: Empfang der auswärtigen Gäste, Erbsensuppe satt für 6 Euro pro Person

• 13 Uhr: Großer Festumzug. Für die Kinder stehen zwei Planwagen zur Verfügung

• 15 bis 16.30 Uhr: Preisschießen (LG/KK) Verein und öffentlich - keine Wuürdenträgerscheiben

• 17 Uhr: Antreten auf dem Festplatz

• 17.15 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger Anschließend Ausklang des Schützenfestes



Preisvergabe am Montag Die Preise von den Schießwettkämpfen werden am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr im Landhaus Hammah ausgegeben. Preise, die nicht abgeholt werden, fallen an den Verein zurück.