Schützenfest in Himmelpforten: Programm vom Feinsten

Ganz Himmelpforten ist auf den Beinen, wenn am kommenden Wochenende das beliebte Volks- und Schützenfest gefeiert wird. Von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, lockt ein abwechslungsreiches Programm auf den Festplatz und in die Eulsetehalle.Schützenkönig Frank Oellerich, Schützenkönigin Ann-Katrin Thomann und der ganze Hofstaat werden die Tage auch nutzen, um sich noch einmal so richtig hochleben zu lassen. Denn am Sonntag um 17 Uhr wird Vereinspräsident Lars Zimmermann die neuen Majestäten proklamieren und die Königskette erhält einen neuen Träger. Hier das Festprogramm im Überblick:Freitag, 8. JuniGroßer Discoabend in der Eulsetehalle mit dem Musikladen Heinbockel. Eintritt: 6 EuroSamstag, 9. JuniAntreten der Schützen vor der Schießsporthalle. Abholen des Präsidenten und der Würdenträger zum Königsfrühstück. Anschließend KönigsschießenAbholung des Kinderkönigspaares mit dem Spielmannszug Drochtersen. Anschließend Preisschießen und Königsschießen der Kinder (Luftgewehr zehn bis 15 Jahre, Vogelstechen fünf bis neun Jahre). Musik, Spiel, Spaß und Preise mit DJ Dirk Ludewig und der Juko HimmelpfortenPrämierung der geschmückten Räder und der Festwagen in der FesthalleProklamation der KinderwürdenträgerEnde Preisschießen (Scheibenverkauf bis 17 Uhr)Großer Tanzabend mit DJ Sven. Proklamation der Königin der Königinnen und des Königs der Könige in der EulsetehalleSonntag, 10. JuniAntreten vor der Schießsporthalle und Abholung der Jungschützenwürdenträger. Anschließend Königsschießen der Jungschützen•Empfang der auswärtigen Gäste in der EulsetehalleErbsensuppenessen für jedermannGroßer Festumzug. Anschließend PreisschießenMusik, Kaffee und Kuchen in der EulsetehalleEnde Preisschießen (Scheibenverkauf bis 16 Uhr)Proklamation der Jungschützenwürdenträger, der Königin, des Königs sowie der Besten Dame und des Besten Mannes vor der Schießsporthalle. Anschließend Umzug in die Festhalle. Ausklang des Schützenfestes mit MusikSamstag, 9. Juni, 7.30 Uhr: Marktstraße, Poststraße, Bahnhofstraße, Zum Beimoor, Eichenring, Lindenweg, Eichenring, Marschweg, Friedrich-Elfers-Weg, Marschweg, Forth, Poststraße, MarktstraßeSamstag, 9. Juni, 13 Uhr: Marktstraße, B73, Brink, Ackerwinde, Stubbenkamp, B73, Bei der Kirche, Poststraße, Marktstraße, FestplatzSonntag, 10. Juni, 7.30 Uhr: Marktstraße, Poststraße, Buschhörne, Erlenweg, Weidenkamp, Kälberbrook, Ahornweg, Kälberbrook, Bahnhofstraße, Poststraße, MarktkstraßeSonntag, 10. Juni, 13 Uhr: Marktstraße, Poststraße, Forth, Marschweg, Friedrich-Elfers-Weg, Eichenring, zum Beimoor, Bahnhofstraße, Burweger Straße, Im Bäckermoor, Bahnhofstraße, Poststraße, Marktstraße, FestplatzDas Schützenfest startet am Freitag, 8. Juni, mit einer Disco des Musikladens Heinbockel in der Eulsetehalle. DJ Jan Nova sorgt mit einer großen Musikauswahl aus den aktuellen Charts und Lichteffekten für super Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Eintritt: 6 Euro. Für das leibliche Wohl ist bis spät in die Nacht auf dem Festplatz gesorgt.Das große Kinderschützenfest mit Festumzug und Musik beginnt am Samstag, 9. Juni, um 13 Uhr. Alle Kinder sind eingeladen, mit einem geschmückten Fahrzeug den Umzug zu begleiten.Nach der Rückkehr zum Festplatz können sich die Kinder am Vogelstechen oder Kinderschießen beteiligen. Die Jugendkonferenz sorgt mit einem großen Angebot für viel Spaß. In der Eulsete-Halle können zu der Musik von DJ Dirk Ludewig getanzt und bei Wettspielen kleine Preise gewonnen werden. Den Abschluss des Kinderschützenfestes bilden die Proklamation der neuen Kinderwürdenträger sowie die Prämierung der am schönsten geschmückten Fahrzeuge.Vereinspräsident Lars Zimmermann heißt alle Besucher des 118. Volks- und Schützenfestes herzlich willkommen und wünscht allen "Gut Schuss". Zudem bittet er die Bürger von Himmelpforten, wie auch schon in den Vorjahren, die Gärten und Straßen mit Girlanden bzw. Fahnen zu schmücken, um den Festumzügen einen würdigen Rahmen zu geben.