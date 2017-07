Schützenfest in Kranenburg: Hier hat jeder Spaß

sb. Kranenburg. Im beschaulichen Kranenburg bei Oldendorf laden die Mitglieder des Schützenvereins am kommenden Wochenende zu ihrem beliebten Fest ein. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, lockt folgendes Programm auf den Festplatz bei der Schützenhalle:



Samstag, 8. Juli

• 11.30 Uhr: Antreten am Vereinslokal

• 14.30 Uhr: Schießbeginn. Königsschießen und Schießen auf allen Ständen

• 15 Uhr: Kaffee- und Kuchenbüfett

• 15 bis 16 Uhr: Jugendkönigsschießen und Königsvogelstechen. Jugendpreisschießen und Lichtpunktschießen

• 17 Uhr: Preisverteilung Jugendpreisschießen und Lichtpunktschießen. Anschließend Proklamation der Kinder- und Jugendkönige auf dem Saal

• 18 Uhr: Ende des Schießbetriebs auf allen Ständen

• 20 Uhr: Festball mit "Take-five"

• 21 Uhr: Große Tombola. Anschließend Proklamation der Würdenträger



Sonntag, 9. Juli

• 11.30 Uhr: Antreten am Vereinslokal

• 14.30 Uhr: Schießbeginn

• 15 Uhr: Kaffee- und Kuchenbüfett

• 15 bis 18 Uhr: Kinderanimation und Kinderschminken

• 18 Uhr: Ende des Schießbetriebs auf allen Ständen

• 20 Uhr: After-Show-Party in der Schützenhalle bis zum Abwinken



Kurz notiert • An den Schießwettbewerben können auch Nicht-Vereinsmitglieder teilnehmen. Jeder ist preisberechtigt.

• Die Preisverteilung findet am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr in der Schützenhalle statt. Preise, die nicht abgeholt werde, bleiben Eigentum des Vereins.

• Für ältere Vereinsmitglieder steht an beiden Festtagen ein Fahrzeug für den Umzug bereit.

• Die Jugendkonferenz Himmelpforten unterstützt den Verein beim Kinderprogramm.