Trafo-Turm als Eulen-Nistplatz

Neue Nutzung für alten Turm in Düdenbüttel

Seit rund vier Jahrzehnten ist das ehemalige Transformatoren-Häuschen am Eichenweg in Düdenbüttel ungenutzt. Nun haben die Mitglieder des Vereins "Freunde der Remise" die Idee für eine neue Verwendung: Der Backsteinturm soll zum Eulen-Domizil werden. Die Naturschutzorganisation Nabu habe das Vorhaben in einer positiven schriftlichen Stellungnahme begrüßt, berichtet Bürgermeister Heinz Mügge.Mit Spendengeld in Höhe von 5.000 Euro und viel Eigenleistung wollen die Freunde der "Remise" den Raum unter dem Dach des Trafo-Häschen zum Eulen-Nistplatz umbauen. Damit Kindergarten- und Schulkinder die Eulenbehausung besichtigen können, soll im Turn ein besonderes Podest installiert werden.