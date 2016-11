Ü60-Klönschnack in der Villa

Seniorenbeirat Himmelpforten lädt zum Frühstück und Stammtisch ein

Noch'n Toast, noch'n Ei - und jede Menge Gesprächsstoff bietet das „Frühstück Ü60“ in der Villa von Issendorff in Himmelpforten. Fünfmal im Jahr lädt der Seniorenbeirat der Gemeinde Himmelpforten um die Vorsitzende Milly Niethen (66) an einem Mittwochmorgen zum Informationsaustausch bei Brötchen, Kaffee und Co. ein.Regelmäßig zu Gast ist Bürgermeister Bernd Reimers, der im persönlichen Gespräch Anregungen und Wünsche der älteren Dorfbewohner aufnimmt. Die Themen reichen von der Barrierefreiheit bis zur Lokalpolitik.Neu ist der Seniorenstammtisch. Nächstes Stammtischtreffen ist am Dienstag, 16. Januar um 16 Uhr.Wer Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, in netter Gemeinschaft verbringen möchte, ist von 15 bis 18 Uhr bei der Weihnachtsfeier des Seniorenbeirates mit Geschichten und gemeinsamem Singen herzlich willkommen.Für das Seniorenfrühstück am Mittwoch, 11. Januar, um 9.15 Uhr gibt es bereits eine Warteliste.• Anmeldung zu den Veranstaltungen, die alle in der Villa stattfinden, bei Milly Niethen, Tel. 04144 - 2369987.