Vereine auf großer Fahrt

Bei strahlendem Herbstwetter tuckerten am vergangenen Wochenende 30 Mitglieder von Vereinen aus Großenwörden auf dem Schiff "Mocambo" über die Oste. Der Einladung von Bürgermeister Bernhard Witt folgend, bestiegen Landfrauen, Sportler, Feuerwehrmänner und Schützen das Passagierschiff, um in Richtung Bremervörde fahrend einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten entlang an der Oste und in die Natur zu werfen, Seeadler und Schwäne in einem der diversen Pütten zu entdecken oder einfach nur das gute Wetter und den frischen Wind zu genießen.