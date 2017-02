Wilder Westen auf der Stader Geest

Saloon-Flair auf dem Kreisel: Faschingsclub Oldendorf feiert an drei Wochenenden

Die "total närrische" Dekoration des Verkehrskreisels am Ortseingang von Oldendorf hat in der Karnevalssaison bereits Tradition. In diesem Jahr ist das Verkehrsrund mit einer großen Saloon-Tür mit Büffelhörnern auf Wildwest getrimmt. Eine der Schmuck-Kakteen ist frivol mit einen pinkfarbenen Büstenhalter bespannt. Beim Kostümball des Faschingsclubs des Sportvereins TuS Oldendorf am Samstag, 11. Februar, um 19.21 Uhr im Landgasthof Heins sollten sich die Gäste dann wohl am besten als "Country Lilly", Cowboy oder Indianer verkleiden.An drei Wochenenden gibt es zahlreiche Karnevalsveranstaltungen. Die Jecken-Saison in dem Geest-Dorf dauert endet am Sonntag, 26. Februar, um 14.21 Uhr mit einer Kinderfaschingsfeier.