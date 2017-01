300.000 Euro für Straßenreparatur auf der Stader Geest

Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten setzt Sanierungsprogramm fort

Die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten setzt ihr Mehrjahresprogramm zur Sanierung der Gemeindeverbindungswege fort. Für die Erneuerung kaputter Deckschichten stehen in diesem Jahr 300.000 Euro öffentliche Mittel zur Verfügung.Im Jahr 2017 stehen u.a. Abschnitte zwischen Oldendorf und Blumenthal, auf dem Mühlenweg in Hammah und und zwischen Oldendorf und Hagenah auf der Instandsetzungsliste.Extra aufgenommen wurde die lädierte Fahrbahndecke zwischen Düdenbüttel-Weißenmoor und der Bundesstraße 74 nahe Wiepenkathen. Der Weg wurde während der Groß-Baumaßnahme auf der Bundesstraße im vergangenen Jahr u.a. durch Ausweichverkehr entlang der Vollsperrung beschädigt.Die Ausschreibung soll in einige Wochen erfolgen. Baustart ist wetterbedingt im Frühjahr.