Bauland in Großenwörden begehrt bei Einheimischen

Zehn neue Einfamilienhausgrundstücke und mehr Gewerbeflächen

Überall auf der Stader Geest herrscht rege Bautätigkeit: Auch in dem kleinen Oste-Dorf Großenwörden in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten soll neues Bauland entstehen. Auf seiner letzten Sitzung der in Kürze endenden Wahlperiode wird der Gemeinderat am Mittwoch, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Vorraum der Kegelbahn der Mehrzweckhalle voraussichtlich den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hagenah’scher Hof“ fassen. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Dietmar Reimers sollen an der Hauptstraße zehn Einfamilienhausgrundstücke entstehen.Die Baulandausweisung sei eine sinnvolle Flächenbevorratung, so Reimers. Nachfrage nach den mit voraussichtlich unter 50 Euro je Quadratmeter verhältnismäßig preisgünstigen Flächen bestehe hauptsächlich unter Einheimischen. Die Einwohnerzahl sei seit Jahren konstant.Derzeit gibt es nur noch wenige Baugrundstücke im Ort: eins "Am Ostebogen" und drei an der Pferdekoppel. Die neuen Parzellen am „Hagenah’schen Hof“ sollen in gut einem Jahr baureif erschlossen sein. Die Vermarktung übernimmt die Gemeinde, die auch die Hofstelle vom Vorbesitzer gekauft hat. Sämtliche Gebäude sollen abgerissen werden. Auch das Wohnhaus, das ursprünglich für eine Flüchtlingsfamilie vorgesehen war, von dieser aber nie bezogen wurde. Es wurde vorübergehend vermietet. Der Abriss der teils verfallenen landwirtschaftlichen Gebäude sei Angelegenheit des Vorbesitzers, die des Wohnhauses Sache der Gemeinde.Das neuen Baugrundstücke sollen eine Hauptzufahrt von der Dorfstraße bekommen.• Abschließend befasst sich der Rat mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Seestraße um eine ca. 1,6 Hektar große Fläche. Eine Einwohnerfragestunde wird eingefügt, Ratsmitglieder werden aus dem politischen Ehrenamt verabschiedet.