Lob für das Engagement der Jüngsten

Kinder in Burweg bastelten für neue Tischtennisplatten / Sieg beim Turnier

Über eine neue, robuste Tischtennisplatte freuen sich die Kinder und Jugendlichen in Burweg. Nachdem viele Kinder aus dem Dorf Erzeugnisse einer Bastelaktion an Bürger aus der Gemeinde verkauften und dabei ca. 1.030 Euro einnahmen, stockte die Kommune den Betrag auf 1.600 Euro auf.Von dem Geld wurde eine wetterfeste Tischtennisplatte und Pflastersteine für die Fläche auf dem Spielplatz am Sportplatz gekauft. Eltern halfen fleißig beim Pflastern.Die Einweihung wurde kürzlich mit einem Tischtennisturnier mit Ratsmitgliedern gefeiert. Bei ihrer Lieblingsdisziplin, dem Umlauf, hatten die Mädchen und Jugend gegenüber den Lokalpolitikern die Nase vorn. Das Kinderteam gewann einen Pokal und einen großen Korb Süßigkeiten.„Der Spielplatz ist um eine Attraktion reicher geworden. Die Kinder haben sich eigenverantwortlich für ihre Sache eingesetzt und wissen das erreichte zu schätzen", lobt Bürgermeister Matthias Wolff das Engagement der Jüngsten und gratulierte ihnen zum Turniersieg.