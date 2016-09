Ziel: Aussichtsplattform, Badesee und Ärztehaus in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten

Leitbild ist fertig / Freiwillige gesucht / Projektgruppenbildung am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, im Rathaus

Unter der Regie der Standortmanagerin Martina Wagner haben Ehrenamtliche aus der Samtgemeinde Oldendorf Himmelpforten seit 2015 ein Zukunfts-Leitbild entwickelt. Zur Umsetzung sollen weitere Freiwillige gewonnen werden.Für die Mitgliedskommunen Burweg, Düdenbüttel, Engelschoff, Estorf, Großenwörden, Hammah, Heinbockel, Himmelpforten, Kranenburg und Oldendorf heißt der Leitspruch jetzt „Willkommen in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten! Wir sind modern, naturnah, l(i)ebenswert. Wir entwickeln uns im Einklang mit Natur und Umwelt weiter zu einer wirtschaftlich starken, einwohnerfreundlichen und bürgernahen Samtgemeinde. Wir erreichen dies durch die Umsetzung unserer Handlungsfelder Mobilität, Wirtschaft, Einwohnerfreundlichkeit, Erhalt von Natur und Landschaft, Tourismus, Freizeit und Heimatpflege.“Nun sollen Projekte umgesetzt werden: z. B. Ärztehaus, Aufwertung der Wegerandstreifen, Ausbau der Schulkindbetreuung, Aussichts- und Infoplattform „über den Oste-Deich“, Badesee, Breitbandversorgung, Erhaltung der Grundversorgung, Erhaltung und Erweiterung Bürgerbus, Erschließung von Gewerbegebieten, generationenübergreifendes Begegnungszentrum, Gründerzentrum, Lärmschutzmaßnahmen entlang der künftigen A22-Autobahntrasse, Nutzung erneuerbarer Energien, Radwegekataster, Rastmöglichkeiten, Samtgemeinde-App, Samtgemeinde-Veranstaltungen, S-Bahn bis Himmelpforten oder Wassersport auf der Oste."Hierfür ist weiterhin eine gute Bürgerbeteiligung wichtig", sagt Martina Wagner. Jedermann ist zur Ideensammlung und Projektgruppenbildung am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr im Rathaus in Himmelpforten willkommen.• Das Leitbild steht im Internet unter http://www.oldendorf-himmelpforten.de unter Rathaus und Bürgerinfo/Standortmarketing.