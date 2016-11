Adventliches Begleitprogramm zum Christkindmarkt in der Himmelpfortener Kirche

Himmelpforten: St. Marienkirche |

bo. Himmelpforten. Im Rahmen des Christkindmarktes in Himmelpforten möchte ein Begleitprogramm in der St. Marien-Kirche mit täglich wechselnden Veranstaltungen von Montag bis Sonntag, 28. November bis 4. Dezember, um 17 Uhr ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit in die Adventszeit bringen:

Renate Kiekebusch liest am Montag aus dem Astrid-Lindgren-Klassiker "Pelle zieht aus". Plattdeutsche Döntjes tragen Magda und Heinz Mügge am Dienstag vor. Neue und alte Geschichten hat Lisa Peschel für ihre Lesung am Mittwoch ausgesucht. Zum ersten Himmelpfortener "Rudelsingen" lädt Pastor Christian Plitzko am Donnerstag ein. Anke Mergard liest am Freitag Weihnachtsgeschichten. Der Gemischte Chor Eintracht gibt am Samstag sein traditionelles Weihnachtskonzert. Hedi Büttner und Bernd Schmoller lesen am Sonntag eigene Geschichten.