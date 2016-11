Adventsmarkt in Oldendorf: Ein Markt mit Tradition

sb. Oldendorf. Nicht nur die Kinder in Oldendorf können den Beginn der Adventszeit kaum noch erwarten. Auch die Erwachsenen der Geestgemeinde freuen sich auf das kommende Wochenende. Denn dann findet der beliebte Weihnachtsmarkt im Ortszentrum bei der Kirche statt. Die Budenstadt öffnet am Samstag, 26. November, von 15 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr.



Die Gemeinde Oldendorf und der „Arbeitskreis Adventsmarkt“ des Vereins für Kultur- und Heimatpflege setzen dabei auf Bewährtes. Zum traditionellen Programm gehören viele Angebote rund um die Adventszeit, herzhafte und süße kulinarische Genüsse sowie das beliebte Suchspiel für alle Kinder (s. Kasten). Die Schülerfirmen der Grund- und Oberschule bieten Selbstgemachtes vom Vogelhaus bis zum Christbaumschmuck an. Musikalische Unterhaltung bieten u.a. die Schulchöre aus Estorf und Oldendorf, die Klammrebellen, die Bläsergruppe Fehring und der Posaunenchor der Kirchengemeinde.



Das Programm im Überblick Samstag, 26. November

• 15 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Johann Schlichtmann. Kaffeetafel im Gemeindehaus

• 15.30 Uhr: Chorauftritt Schule Oldendorf

• 16 Uhr: Tanzvorführung Ballettschule Lille

• 16.30 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns. Ziehung der Gewinner des Suchspiels

• 17.30 und 18.10 Uhr: Auftritte Posaunenchor

• 20 Uhr: Marktschluss



Sonntag, 27. November

• 10 Uhr: plattdeutscher Gottesdienst mit Lektor Ernst August Sackmann

• 14 Uhr: Markteröffnung. Kaffeetafel im Gemeindehaus

• 15 Uhr: Auftritt Klammrebellen Düdenbüttel

• 15.40 Uhr: Auftritt Schulchor Estorf

• 16 Uhr: Besuch des Weihnachtsmanns

• 16.10 Uhr: Auftritt Schulchor Estorf

• 16.40 Uhr: Auftritt Klammrebellen Düdenbüttel

• 17.20 Uhr: Auftritt Bläsergruppe Fehring

• 18 Uhr: Marktkschluss



Buchstaben-Suchspiel für Kinder Beim weihnachtlichen Suchspiel auf dem Oldendorfer Adventsmarkt gilt es, in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte lustige Schneemänner mit bunten Mützen zu entdecken. Auf einigen Schneemänner ist ein Buchstabe zu sehen. Zusammengesetzt ergeben die Buchstaben ein Lösungswort.



Teilnahmecoupons liegen in den Geschäften aus. Diese können am Samstag, 26. November, bis 16.15 Uhr in eine Kiste bei Edeka Tiedemann eingeworfen werden. Gegen 16.45 Uhr werden dann die Gewinner vom Weihnachtsmann persönlich gezogen und bekannt gegeben. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.







Adventsmarkt in Oldendorf

Samstag, 26.11., 15 bis 20 Uhr

Sonntag, 27.11., 14 bis 18 Uhr

auf dem Kirchhof