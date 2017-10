Himmelpforten: Villa von Issendorff |

bo. Himmelpforten. Autor Jörg Böhm lässt die Zuhörer in Himmelpforten am Sonntag, 29. Oktober, an seinen Mordsgeschichten teilhaben. Um 17 Uhr liest er in der Villa von Issendorff aus seinem Roman "und süß wird meine Rache sein". Es ist der vierte Band seiner Krimi-Reihe, in der er Kommissarin Emma Hansen auf die Fährte des Bösen schickt.

Böhm ist durch seine Kreuzfahrt-Krimis in Kooperation mit der Reederei Aida Cruises bekannt und wurde er als bester Nachwuchsautor mit dem Preis "Black Hat" ausgezeichnet.

• Eintritt: 8 Euro.