"Ausnahmezustand": Lesung mit Thomas Rosteck in Oldendorf

bo. Oldendorf. Thomas Rosteck ist sich sicher: Das Abenteuer liegt im Alltäglichen. Der Fernsehjournalist und Drehbuchautor kommt am Freitag, 14. Oktober, zu einer Lesung nach Oldendorf. Im Brunkhorst'schen Huus, Sunder Str. 2, erzählt er um 19.30 Uhr vom "Ausnahmezustand".

In humorvollen und zuweilen hintergründigen Geschichten beschreibt er Begebenheiten, die er in seinem beruflichen Alltag auf Reisen und in seiner Heimatstadt Hagen erlebt und beobachtet hat.

• Eintritt: 5 Euro. Veranstalter ist der Verein für Heimat- und Kulturpflege Oldendorf.