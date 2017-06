Hemmoor: Kulturdiele |

sb. Hemmoor. Die Volkstanz- und Trachtengruppe Hemmoor des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird gemeinsam mit dem traditionellen Backfest des Vereins am Sonntag, 25. Juni, bei der Kulturdiele an der Pferdebahn gefeiert. Zwischen 14 und 18 Uhr zeigen sowohl die Gastgeber als auch viele angereiste Tanzgruppen ihr Können. Dabei treten die Akteure in historischen Trachten auf.

Neben den optischen Leckerbissen bieten die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins auch Kulinarisches aus ihrem Backhaus an. Weitere Infos unter

www.heimatverein-

hemmoor.de.