Beliebte Rosentage bei Sumfleth

sb. Hemmoor. Die Rosentage in der Baumschule Sumfleth in Hemmoor, Stader Straße 112, ziehen jedes Jahr ein breites Publikum von nah und fern an. In diesem Jahr fällt die Schau auf das Wochenende 17. und 18. Juni. Am Samstag ist von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Baumschulinhaberin Kerstin König, der Leiter für Garten- und Landschaftsbau, Kai Sumfleth, sowie das ganze Team stecken derzeit in den Vorbereitungen, um ihren Gästen die Vielfalt der Rosen zu präsentieren. Besucher können die prächtigen Blüten bestaunen und erhalten viele Tipps zu Aufzucht und Pflege der "Königin der Blumen".

Zusätzlich lockt an beiden Tagen ein buntes Programm. So werden von Künstlern ländliche Dekorationen, Töpferarbeiten und Holzdekorationen ausgestellt und zum Kauf angeboten. Auch moderne Gartentechnik wie Rasenmäherroboter werden vorgeführt und das Team gibt Informationen zu einer bienenfreundlichen Gartengestaltung. Kulinarisch können sich die Besucher auf Kaffee, Kuchen und Bratwurst freuen. Zudem veranstaltet die Baumschule Sumfleth ein Gewinnspiel. Wer einige Fragen zum Thema Rosen richtig beantwortet, hat die Chance auf einen von vielen tollen Gewinnen - natürlich rund um die Rose.