Beliebter Herbstmarkt in Oldendorf

Das Ortszentrum wird zur Marktmeile

sb. Oldendorf. Der erste Mittwoch im Oktober ist traditionell Herbstmarkt-Tag in der Gemeinde Oldendorf. Die Budenmeile mit Karussells, Spielen und kulinarischen Schmankerln wird um 10.30 Uhr beim Landgasthof Heins von Bürgermeister Johann Schlichtmann, weiteren Vertretern der Lokalpolitik sowie Ratsherren aus der benachbarten Börde Lamstedt eröffnet. Als besondere Gäste werden Landrat Michael Roesberg und sein Vorgänger Gunter Armonat vor Ort sein. Nach der offiziellen Begrüßung der Gäste erfolgt stets der gemeinsame Wurstanbiss an den Imbiss-Buden.



Für das bunte Treiben wird die Hauptstraße in der Ortsmitte für den Autoverkehr gesperrt. Statt dessen tummeln sich dort Familien und Anwohner zwischen den Schaustellern. "Für die langjährige Treue der Anbieter bedanke ich mich auf diesem Weg sehr herzlich", sagt Marktmeister Georg Hellwege. Der ehemalige Bürgermeister von Oldendorf organisiert den Herbstmarkt schon seit vielen Jahren und freut sich schon auf die bekannten Gesichter "seiner" Schausteller und Marktgäste.



Besucher der ersten Stunde sind auf dem Herbstmarkt stets die Kindergarten-Kinder. Sie besuchen die Veranstaltung mit ihren Betreuerinnen und können das Angebot von Ponyreiten bis zur Zuckerbude kaum noch erwarten.



Für den Herbstmarkt wird die Hauptstraße von Montagabend bis bis Donnerstagmittag gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.