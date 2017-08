Beschwingter Jazz mit den "Hedgehog Stompers" in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Fröhlicher New-Orleans-Jazz unter alten Bäumen: Den mitreißenden, traditionellen Jazz aus dem "French Quarter" von New Orleans spielen die "Hedgehog Stompers" zum Frühschoppen am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr im Garten der Villa von Issendorff in Himmelpforten, Poststraße 2.

Die Buxtehuder Formation zählt zu den beliebtesten Jazzbands Norddeutschlands. Fröhlicher Jazz, mit Begeisterung gespielt und Humor präsentiert, ist das Erfolgsrezept der sechs Musiker. Besucher dürfen sich auf heiße Soli, gefühlvolle Balladen und viele Gesangstitel freuen.

• Eintritt: 5 Euro; Veranstalter ist der Kulturkreis Himmelpforten.