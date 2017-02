Blick zu den Sternen über Hechthausen

Hechthausen: Tura-Sportheim in Klint |

bo. Hechthausen. Nathalie Gerkens, Hobby-Astronomin und Mitglied der Sternwarte Cuxhaven, bringt Zuhörern am Samstag, 18. Februar, in Hechthausen das Geschehen am Firmament näher. Im Tura-Sportheim an der Landstraße im Ortsteil Klint erklärt sie um 19 Uhr Wissenswertes über das Universum. Nach der Einführung in die Astronomie können Besucher den hoffentlich sternklaren Nachthimmel durch ein Teleskop beobachten. Veranstalter ist der Kulturkreis Hechthausen.

• Eintritt: frei.