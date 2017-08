Der Shanty-Chor Cuxhaven zu Gast beim Oldendorfer Kultursommer

bo. Oldendorf. Der Oldendorfer Kultursommer geht auf musikalische Weltreise. Der Shanty-Chor Cuxhaven ist am Freitag, 4. Oktober, zu Gast und bringt maritimes Flair in den Geestort. Auf dem Platz hinter der St. Martinskirche geben die Sänger um 19.30 Uhr ein Konzert mit klassischen Shantys, internationalen Songs von der Seefahrt und Arbeitsliedern. Der Chor singt mehrstimmig und in verschiedenen Sprachen.

Die Sänger treffen gegen 17 Uhr mit rund 40 mitreisenden Fans in Oldendorf ein, um sich auf den Auftritt vorzubereiten. Ab 18 Uhr können sich Besucher vor dem Konzert mit Spanferkel stärken.

Seit mehr als 45 Jahren begeistert der Shanty-Chor Cuxhaven das Publikum bei seinen Auftritten weltweit auf der Bühne und im Fernsehen. Das Ensemble ist musikalischer Botschafter der Stadt Cuxhaven.

• Eintritt frei.