Die Hits von "Mr. President" im Musikladen Heinbockel

Heinbockel: Musikladen |

bo. Heinbockel. Zur "2000er Meets 90er"-Party holt der Musikladen in Heinbockel, Dorfstr. 12, die Klassiker zurück auf die Bühne: Am Samstag, 17. Februar, gibt es ein Wiedersehen mit "Layzee aka Mr. President". Im Gepäck hat der Sänger die bekanntesten Hits seiner früheren Bremer Eurodance-Gruppe. Mit Songs wie "Up 'n away", "Coco Jambo", "I Give you My Heart", "Take Me To The Limit" hatten "Mr. President" ab Mitte der 1990er Jahre Charterfolge. Die Party beginnt um 22 Uhr. Mitfeiern können Gäste ab 18 Jahren.

• Bis 23 Uhr kostet der Eintritt nur 6 Euro, danach 8 Euro.