Die Schifffahrt in Hemmoor: Buchvorstellung in Hemmoor

bo. Hemmoor. Das Buch "Die Oste und die Hemmoorer Schifffahrt - Von einem kleinen Fluss hinaus in die Welt" wird am Mittwoch, 6. Dezember, um 16 Uhr in der Kulturdiele in Hemmoor, An der Pferdebahn 53, vorgestellt. Mitglieder des Arbeitskreises "Kunst und Geschichte der Stadt Hemmoor" haben in engagierter, ehrenamtlicher Arbeitet dieses reichhaltig illustrierte Werk geschrieben, das in unterhaltender und ansprechender Weise einen wichtigen Teil der örtlichen Geschichte dokumentiert.