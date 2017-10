Erntedankfest an der Windmühle in Grefenmoor

bo. Düdenbüttel-Grefenmoor. Der Mühlen- und Heimatverein feiert am Sonntag, 8. Oktober, das Erntedankfest an der Windmühle "Amanda" in Grefenmoor. Den Auftakt macht der Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Volker Dieterich-Domröse und dem Posaunenchor der Stader St. Johanniskirche. Danach beginnt ein buntes Programm:

Freunde alter Traktoren kommen bei einer Schau liebevoll restauriert "Oldies" auf ihre Kosten. Zu bestaunen sind Fahrzeuge der Marken Lanz, Güldner, Hanomag und Fahr. Marktbeschicker bieten an ihren Ständen Honig, Marmelade, Wurst, Gewürze, Tee, Schmuck und Dekoratives an. Im Steinbackofen wird Butterkuchen für die Kaffeetafel gebacken. Auch das beliebte Steinofenbrot wird angeboten.

Besucher können an Führungen in der einstöckigen Holländer-Kornwindmühle teilnehmen. Für Kinder steht von 13 bis 16 Uhr das "Flik-Flak"-Spielmobil des Kreisjugendringes mit Betreuern bereit. Für Unterhaltung sorgt die Oederquarter Musikkapelle.