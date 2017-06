Exotische Fahrradtour

Hammah: Spar- und Kreditbank |

sum. Hammah. Zu einer "exotischen" Fahrradtour machen sich die Landfrauen Großenwörden am Mittwoch, 21. Juni, auf. Gestartet wird um 13 Uhr auf dem Parkplatz der Spar- und Kreditbank in Hammah, Bahnhofstraße 43. Von dort aus führt die 25 Kilometer lange Tour zum internationalen Garten Stade, durch das Schwingetal nach Wiepenkathen und auf die Alpakafarm Waytalla in Weißenmoor. Kosten für die Hofführung: 5 Euro



Anmeldungen bei Isa Koppelmann, Telefon: 04144 - 4287, oder Petra König, Telefon: 04775 - 389007