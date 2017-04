Frühschoppen im "KunstWerk Hechthausen"

sb. Hechthausen. Die Galerie mit angeschlossenem Café „KunstWerk Hechthausen“, Hutloher Straße 5e, begrüßt den Frühling mit verschiedenen Veranstaltungen. Los geht es am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Auf der Bühne steht die „Huckleberry‘s Success Bluesband Overdressed“, eine Combo der Musikschule Hemmoor. Dazu serviert das „KunstWerk“-Team kalte Getränke und Deftiges vom Grill.



Gute Stimmung garantiert ist auch beim Frühschoppen am Vater- bzw. Himmelfahrtstag, 25. Mai. Ab 11 Uhr steht im Garten des „KunstWerk“ die Stader Oldieband „Get Back“ auf der Bühne. Im Stil des Hamburger Beatclubs werden die fünf Musiker das Publikum mit beliebten Ohrwürmern unterhalten. Auch an diesem Tag ist für das leibliche Wohl der Gäste bestens mit Fassbier, Stockbrot und Marsh­mellows für die Kinder sowie Cocktails gesorgt.



„KunstWerk“-Inhaberin Monika Fels-Borgwardt wird in ihrem Bistro-Café ab sofort von Hotelfachfrau Annina Domdey unterstützt. Sie unterstützt im Service und richtet u.a. Feiern aus.



Neu im „KunstWerk“ sind jeden ersten Mittwoch im Monat (nach Anmeldung) das Frühstück für Mütter sowie das leckere Sonntags-Frühstück (nach Anmeldung). Jeden zweiten Freitag im Monat lockt ab 19 Uhr ein Spiele-Abend und jeden letzten Mittwoch im Monat (nach Anmeldung) ein Mädels-Abend 50plus.