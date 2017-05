Gästeführungen in Himmelpforten, Oldendorf und Umgebung

Himmelpforten: Villa von Issendorff |

bo. Oldendorf. Die Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten bietet in dieser Saison wieder eine Reihe kostenloser Gästeführungen an: Bei der Fahrradtour am Sonntag, 21. Mai, gehen Besucher mit Gästeführer Helmut Wulff auf Entdeckungstour zu bekannten Gebäuden und Örtlichkeiten in Himmelpforten und Umgebung. Abfahrt ist um 14 Uhr an der Villa von Issendorff, Christkindplatz 1.

Die zweite Führung findet am Sonntag, 28. Mai, im Hohen Moor bei Oldendorf statt.

Bei der Wanderung erklärt Wulff Interessantes über die Entstehung, Nutzung und Wiedervernässung der Moore. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kirche in Oldendorf. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Weitere Termine sind am Sonntag, 18. und 25. Juni, 6. August und 24. September, geplant. Die Themen sind u. a. "Hammah mit anderen Augen sehen" und "Dialog im Christkinddorf".

• Anmeldung nicht erforderlich; Infos beim Standortmarketing der Samtgemeinde, Tel. 04144 - 2099-108.