bo. Hechthausen. Mit Gerd Spiekermann kommt am Montag, 12. März, ein beliebter Gast nach Hechthausen. Der bekannte plattdeutsche Autor und Erzähler gibt um 20 Uhr im Landhaus Ostekrone, Marktplatz 5, Döntjes und Geschichten zum Besten.

In seinem neuen Programm "Komm mi nich an ne Farv" setzt "Mister Plattdüütsch" die Tücken des Alltags unterhaltsam in Szene. Mit tiefsinniger Beobachtungsgabe und sprachlicher Lebendigkeit bringt er in seinen Geschichten heiter und liebevoll das große und kleine Mahlheur im menschlichen Miteinander auf den Punkt.

Veranstalter ist der Kulturkreis Hechthausen.

• Karten für 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es in der Spar- und Darlhenskasse in Hechthausen.