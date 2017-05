Gospelkonzert mit "Power of Joy" in der Oldendorfer Kirche

bo. Oldendorf. Ein Sommerkonzert mit dem Gospelchor "Power of Joy" findet am Samstag, 10. Juni, in der St. Martinskirche in Oldendorf statt. Das überkonfessionelle Gesangensemble aus dem Stader Raum präsentiert um 18.30 Uhr bekannte und neue Gospelsongs. Dazu gehören beschwingte Rhythmen ebenso wie nachdenklich stimmende Lieder. Der Chor wird von Heidi Zerbin am Klavier und Uli Kulicke am Saxophon begleitet.

Als besonderer musikalischer Gast wirkt Anna Seibert mit. Die Kölner Sängerin und Pianistin beeindruckt mit einer warmen, ausdrucksstarken Stimme.

• Karten für 5 Euro (Abendkasse 7 Euro; Kinder bis 14 Jahre frei) gibt es im Blumenhaus Anja Schulz in Oldendorf und bei Heidi Zerbin, Tel. 04144 - 215245.