Großer Büchermarkt im Gemeindehaus Himmelpforten

Himmelpforten: Gemeindehaus |

bo. Himmelpforten. Ein Fundgrube für Literaturfreunde ist der Büchermarkt der Himmelpfortener Kirche am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni. Im Gemeindehaus an der B 73 gegenüber der Kirche erwartet die Besucher am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr eine Vielzahl an Büchern aller Art zu Schnäppchenpreisen. Der Erlös ist für Projekte der Kirchengemeinde bestimmt.

• Bücherspenden können freitags zwischen 15 und 18 Uhr in der Alten Tischlerei, Bahnhofstr. 14, in Himmelpforten abgegeben werden.