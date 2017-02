Hochzeitsmesse in Hemmoor

Hemmoor: Hemmoor-Center |

sb. Hemmoor. Eine feine und individuelle Hochzeitsmesse findet am Samstag, 11. Februar, im Einkaufszentrum "Hemmoor-Center", Zentrumstraße 1 bis 5 in Hemmoor, statt. Zwischen 12 und 17 Uhr gibt es ein buntes Angebot an Ausstellern aus der Gemeinde rund um den besonderen Tag. Der Eintritt ist frei.