"Holger, die Waldfee!": Poetry-Slam-Meister Lars Ruppel zu Gast in Hechthausen

bo. Hechthausen. "Holger, die Waldfee!" - Eine Poetry-Slam-Darbietung de Luxe erwartet die Zuhörer am Freitag, 28. Oktober, in Hechthausen. Der Kulturkreis Hechthausen hat den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meister Lars Ruppel für einen Auftritt um 20 Uhr im Landhaus "Ostekrone", Marktplatz 5, verpflichtet.

Der aus Hessen stammende Ruppel gilt als einer der umtriebigsten Bühnenpoeten Deutschlands. Seine Spezialität sind Gedichte und Redensarten. Famos gereimt verpackt er Sprichwörter, die jeder kennt, in amüsante Geschichten. Kaum ein anderer versteht es, Texte so charmant mit Phantasie, Wortwitz und in rhythmischer Harmonie vorzutragen wie Lars Ruppel.

• Eintritt: 12 Euro; Kartenvorverkauf in der Spar- und Darlehnskasse in Hechthausen und im Musikhaus Magunia in Stade.