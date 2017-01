Irish Folk mit "Crosswind" in Engelschoff

bo. Engelschoff. Irish Folk spielt die Band "Crosswind" am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Danz- und Klönhus, Dorfstr. 41 b, in Engelschoff. Die vier jungen Musiker haben liebevoll arrangierte Songs und mitreißende Tunes im Repertoire. Musiziert wird auf für die irische Volksmusik typischen Instrumenten wie Fiddle, Irish Flute, Tin Whistle, Button Box, Concertina und Gitarre."Crosswind" sind in Engelschoff gern gesehene musikalische Gäste. Auf Einladung des Tanzkreises Engelschoff geben die Band ihr drittes Konzert.• Karten für 12,50 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es bei der Kreissparkasse Stade in Himmelpforten und unter Tel 04148 - 5426; www.tanzkreis-engelschoff.de