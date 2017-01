Jahreshauptversammlung Landfrauen

Gasthaus "Platz 2" in Neuland

Gasthaus "Platz 2" in Neuland , Hauptstraße 21 , 21710 Engelschoff DE

Engelschoff: Gasthaus "Platz 2" in Neuland |

sum. Neuland. Die Jahreshauptversammlung der Landfrauen Großenwörden findet am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Platz 2 in Engelschoff-Neuland, Hauptstraße 21, statt. Karen Wohlers, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Landvolks Stade, hält einen Vortrag zu der Frage "Können wir auch in Zukunft unsere Lebensmittel noch bedenkenlos essen?"

• Anmeldung bei Isa Koppelmann, Telefon: 04144 - 4287 (ab 19 Uhr)