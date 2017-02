Himmelpforten: Villa von Issendorff |

bo. Himmelpforten. Zur Autorenlesung kommt Jörg Böhm am Sonntag, 12. Februar, nach Himmelpforten. In der Villa von Issendorff, Poststr. 2, liest der Krimi-Autor aus Jesteburg (Nordheide) um 17 Uhr aus seinem Roman "Moffenkind". Der Krimi handelt von einem Mord auf einem Kreuzfahrtschiff und fördert eine dunkles Familiengeheimnis ans Tageslicht.

Hintergrund ist ein historisches Thema: Als Moffenkinder wurden die Kinder deutscher Besatzungssoldaten im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden bezeichnet. Böhm verfasste den Kreuzfahrt-Krimi in Kooperation mit der Reederei Aida Cruises für die Metropol-Route der "AIDAprima".

Veranstalter

• Eintritt: 8 Euro.