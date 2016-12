Kaninchenzüchter Manfred Lemme wird Niedersachsenmeister

Erfolgreich in Osnabrück

Voller Stolz präsentiert Manfred Lemme (49) seinen neuen Siegerpokal: Bei der Niedersächsischen Kaninchenschau in Osnabrück Ende November belegte der Kaninchenzüchter aus Groß Sterneberg mit seiner Rasse "Satin Havanna" den ersten Platz. Zusätzlich wurde er von Landwirtschaftsminister Christian Meyer mit einer Bronzeplakette für seine großen Zuchterfolge ausgezeichnet."Insgesamt waren in Osnabrück 3.100 Tiere am Start", erzählt Manfred Lemme. Er schickte vier seiner schönsten Kaninchen ins Rennen und erreichte mit seiner Zuchtgruppe einen sensationellen Erfolgswert von 97,5. Manfred Lemme feiert bereits seit vielen Jahren Zuchterfolge. 2015 wurde er mit "Satin Havanna" Europameister, Deutscher Meister, Landesmeister und belegte den ersten Platz in der Champions League.