Keltische Folklore mit "Northern Lights" in Estorf

bo. Estorf. In der Reihe "Kultur in der Aula" sind am Sonntag, 25. Februar, die "Northern Lights" zu Gast in der Estorf. In dem Matinee-Konzert um 11 Uhr in der Grundschule schlägt die vier Bremer Frauen eine Brücke zwischen Klassik und Folklore:

Anders als ein Quartett mit den klassischen Saiteninstrumenten Violine, Bratsche und Cello erwarten lässt, spielen die Künstlerinnen nicht etwa Beethoven oder Mozart, sondern traditionelle keltische Musik aus Irland, Schottland und der Bretagne. Musikstücke aus England und den USA ergänzen das Programm.

Mit großem Können trägt die Gruppe die Stücke vor und rundet ihren Auftritt mit einer humorvollen Moderation ab.

• Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro); Platzreservierung empfohlen per E-Mail an estorfkultur@gmx.de.