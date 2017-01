Kinoabend im Brunkhorstschen Huus in Oldendorf

Oldendorf: Brunkhorstsches Huus |

bo. Oldendorf. Der Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf rollt am Freitag, 13. Januar, die Kinoleinwand im Brunkhorstschen Huus, Sunder Str. 2, aus. Um 19.30 Uhr wird der Spielfilm "Kim Novak badete nie im See von Genezareth" nach dem Roman von Håkan Nesser gezeigt. Darin wird der Protagonist Erik mit einem Ereignis konfrontiert, das 25 Jahre zurückliegt. Der Mord an einer schönen jungen Frau setzte damals der Urlaubsidylle an einem See in Schweden ein Ende.

• Eintritt: 6 Euro.