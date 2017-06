Klezmerkonzert mit "Pojaz!" in der Kulturmühle Osten

bo. Osten. Klezmermusik spielt die Gruppe "Pojaz!" am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr in der Kulturmühle, Fährstraße 8, in Osten. Klezmer ist ursprünglich die Musik der jüdischen Bevölkerung Osteuropas und wird heute als Weltmusik mit Einflüssen aus vielen Kulturen verstanden.

Die vier Musiker von "Pojaz!" interpretieren die zumeist traditionellen Melodien auf eigene Weise. Sie lassen Elemente aus Klassik, Jazz, Rock und Funk einfließen, ohne jedoch den eigentümlichen Charakter der Musik zu verfremden.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.