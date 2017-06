Konzert für Balalaika und Gitarre mit dem "TransAtlantic Duo" in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Ungewohnt und spannend ist die Klangkombination von Balalaika und Gitarre. Einen Eindruck, wie gut beide Instrumente miteinander harmonieren, erhält das Publikum in dem Konzert am Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Villa von Issendorff, Poststraße 2. Alexander Paperny und Vladimir Fridman treten als "TransAtlantic Duo" auf: Mit drei Balalaikasaiten vom Ufer der Elbe und sechs Gitarrensaiten vom Potomac in Maryland (USA) lassen die beiden Musiker ein transatlantisches Klangbild entstehen.

In dem leidenschaftlichen Zusammenwachsen beider Instrumente klingen alte russische Volksweisen und Klezmer aus Südosteuropa überraschend neu. Der musikalische Weg führt über den Atlantik: Rocksongs, brasilianische Rhythmen und argentinischer Tango komplettieren das Programm.

Die musikalischen Erfahrungen von Alexander Paperny (Balalaika) in russischer, klassischer und lateinamerikanischer Musik und von Vladimir Fridman (Gitarre, Gesang) in Jazz und Klezmer waren für beide der Auslöser für gemeinsame Konzerte.

• Eintritt: 10 Euro. Veranstalter ist der Kulturkreis Himmelpforten